Serie A : l’Hellas Vérone respire après sa victoire face à Cremonese

Suite et fin de la 17ème journée de Serie A ce lundi avec deux nouvelles rencontres programmées à 18h30 et à 20h45. En ouverture, l’Hellas Vérone recevait Cremonese pour un match de très mal classé entre respectivement la lanterne rouge et l’avant-dernier du championnat italien avant le coup d’envoi. Une victoire était donc capitale pour les deux équipes afin de se donner un peu d’air pour éviter la relégation en Serie B à la fin de la saison. Dans cette rencontre, les locaux se montraient rapidement en attaque et étaient récompensés par l’ouverture du score de leur capitaine, Darko Lazovic, sur une offrande de Yayah Kallon (9e, 1-0).

Le capitaine de l’Hellas Vérone inscrivait même un doublé avant la demi-heure de jeu après une passe décisive de Josh Doig (26e, 2-0). Au retour des vestiaires, les deux entraineurs procédaient à de nombreux changements mais le score ne bougeait plus jusqu’au coup de sifflet final et ce malgré les assauts des visiteurs sur la défense adverse. Grâce à cette victoire, l’Hellas Vérone gagne deux places et remonte en 18ème position. A l’inverse, Cremonese est la nouvelle lanterne rouge de la Serie A.

