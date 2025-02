Les adieux émouvant de Mousa Al-Tamari à Montpellier !

Cela aura été l’un des feuilletons du mercato en Ligue 1. Mousa Al-Tamari, l’un des meilleurs joueurs montpelliérains cette saison, représentait une belle rentrée d’argent pour le MHSC, qui en avait grandement besoin. Les Montpelliérains ont finalement trouvé leur bonheur puisque le Stade Rennais, en difficulté cette saison (15ᵉ au classement) et en pleine reconstruction, s’est montré fortement intéressé par l’attaquant jordanien. Cependant, le principal concerné n’était pas emballé par le projet rennais. Le club de Laurent Nicollin a donc dû batailler pour le convaincre, ainsi que les dirigeants bretons…

Finalement, après de longues discussions, le joueur a fini par se laisser convaincre, presque à contrecœur. Suite à l’officialisation de son transfert aujourd’hui, il a tenu à adresser un message à ses anciens supporters : «Club de Montpellier et ses supporters. Je tiens à prendre un moment pour vous remercier du fond du cœur. Dès mon premier jour ici, vous m’avez accueilli comme une famille et m’avez témoigné tant d’amour et de soutien. Jouer pour ce club et devant des supporters aussi incroyables a été une expérience inoubliable que je chérirai toujours. Merci pour tout !»