Real Madrid : après le départ de Benzema, l’immense chantier en attaque

La suite après cette publicité

Ce samedi, alors que la presse espagnole annonçait pourtant avec certitude que Karim Benzema allait encore un an, le Real Madrid annonçait le départ du Français. «Le Real Madrid CF et notre capitaine Karim Benzema ont convenu de mettre fin à sa brillante et inoubliable période en tant que joueur de notre club. Le Real Madrid veut montrer sa gratitude et toute son affection à celui qui est déjà l’une de nos plus grandes légendes (…) La carrière de Karim Benzema au Real Madrid a été un exemple de comportement et de professionnalisme, et a représenté les valeurs de notre club. Karim Benzema a gagné le droit de décider de son avenir », pouvait-on notamment lire dans le communiqué du club. Comme nous vous le révélions en exclusivité, KB9 avait déjà donné son accord depuis plusieurs jours à Al Ittihad et l’annonce de son départ après 14 ans au club n’était qu’une question de temps. Légende du club, Benzema était surtout un attaquant de classe mondiale, détenteur du Ballon d’Or, et il manquera grandement à son équipe.

Deux attaquants dans l’effectif

Car oui, le Real Madrid va devoir vite se pencher sur le mercato. Offensivement, l’effectif est désormais totalement décimé. Cette semaine, les Merengues ont aussi annoncé se séparer de Marco Asensio, Mariano Diaz et même d’Eden Hazard. Le Belge, qui avait encore une saison à honorer dans son contrat, a, d’un commun accord, décidé de quitter le club. Une perte minime quand on connaît son rendement depuis son arrivée au Real Madrid en 2019 et son niveau actuel. Il n’a disputé que 10 rencontres cette saison (1 but, 2 passes décisives) toutes compétitions confondues et sera considéré comme le plus gros échec du club des dernières années. Mais voilà, toujours est-il qu’avec le départ de 4 attaquants, le Real Madrid ne compte donc plus que… 2 joueurs dans ce secteur offensif : Rodrygo et Vinicius Jr. On peut rajouter le jeune Alvaro qui devrait être intégré au groupe pro la saison prochaine. Trop peu pour un géant du football.

À lire

Liga : Karim Benzema sauve le point du match nul pour sa dernière avec le Real Madrid, statu quo en tête du classement

Lors du mercato d’été, le Real Madrid va devoir recruter au moins 5 joueurs offensifs et surtout prendre un numéro 9 confirmé. Le président Florentino Perez, qui aurait sans doute aimé conserver Benzema encore un an, pour lui permettre de gérer en douceur la transition, va devoir avoir des idées. Car le Real Madrid ne peut pas avoir un effectif aussi limité en attaque alors qu’il vise chaque année le sacre final en Liga, en Ligue des Champions et en Coupe du Roi. Pour remplacer Mariano Diaz dans le rôle de doublure, le Real Madrid devrait d’abord s’offrir Joselu. L’attaquant de 33 ans, qui a passé deux saisons au Real Madrid Castilla, lorsqu’il était au début de sa carrière, devrait être un renfort intéressant pour la saison prochaine. Du côté de l’Espanyol Barcelone qui a été relégué cette année, Joselu a tout de même inscrit 16 buts en 34 matches (3e meilleur buteur du championnat). De quoi être utile la saison prochaine, mais c’est évidemment trop léger. Le Real Madrid va devoir recruter un attaquant de classe internationale.

La suite après cette publicité

Déjà plusieurs pistes

Est-ce que ce sera Kylian Mbappé ? Dans le plan initial du Real Madrid, Mbappé devait venir la saison prochaine au moment où KB9 quitterait le club. Mais les plans ont changé pour le club madrilène qui ne voulait pas faire de folies cet été… Mbappé l’a répété ces derniers jours, il n’a pas l’intention de quitter le PSG cet été et va poursuivre son aventure parisienne jusqu’à la fin de son contrat en juin 2024… Mais les plans ont peut-être changé pour lui avec la possibilité d’être l’atout numéro un du Real dès la saison prochaine. Surtout, il pourrait rapporter une belle somme à Paris cet été alors qu’il partirait gratuitement l’année prochaine. C’est donc une possibilité à étudier pour le Real Madrid tout comme celle menant à Harry Kane. Le Prince de Tottenham, qui enchaîne, depuis maintenant 6 ans, des saisons impressionnantes en Premier League, est aussi annoncé sur le départ. À 29 ans, l’Anglais sait que c’est le moment ou jamais de s’en aller vers un nouveau challenge pour enfin remplir son armoire à trophée tristement vide.

Son profil colle parfaitement pour succéder à Karim Benzema. Mais Tottenham ne le bradera pas et il faudra donc s’aligner sur les offres que recevra le club londonien pour son joueur. Ces derniers jours, la presse espagnole évoquait également le nom de Kai Havertz. L’international allemand de Chelsea a également le profil de numéro 9 qui décroche beaucoup et qui pourrait donc être intéressant. Mais pas sûr qu’il ait les épaules pour assumer un rôle de titulaire indiscutable dans un club comme le Real Madrid. Le nom de Roberto Firmino, qui va partir libre de Liverpool, est aussi avancé pour occuper, comme Joselu, un rôle de supersub. Le Real Madrid va aussi devoir varier les profils pour faire souffler Vinicius Jr et Rodrygo, les deux seuls ailiers du club. Et la direction madrilène va devoir se creuser la tête pour avoir des idées intéressantes sportivement sans se ruiner. Récemment, les noms de Serge Gnabry et surtout Khvicha Kvaratskhelia ont été mentionnés. Mais le Géorgien de Naples coûte évidemment très cher. Le Real Madrid arrive donc à un tournant et va devoir parfaitement gérer son mercato pour ne pas déconstruire tout ce qui a été construit sur la dernière décennie. Et les supporters, qui attendent des recrues depuis plusieurs années maintenant, seront intransigeants.