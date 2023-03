OM - MHSC : Igor Tudor plaide le manque de repos après la trêve internationale

Quelques instants après le match nul concédé face à Montpellier ce vendredi soir au Vélodrome (1-1), l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Igor Tudor a constaté le manque de fraîcheur physique de ses joueurs après la trêve internationale, ce qui explique notamment les non-titularisations de Chancel Mbemba ou encore Cengiz Ünder. Le Croate a également pointé du doigt l’inefficacité des siens face au MHSC au micro de Prime Video.

«Non, on n’a pas été assez bon après la trêve internationale. Beaucoup de joueurs ont joué avec la sélection et c’est pour cela qu’ils n’ont pas été bons. Deux tirs cadrés ? Ce n’est pas assez, on doit être dans de meilleures conditions, mais on ne l’était pas. Ils marquent sur une contre-attaque, alors qu’on avait travaillé cela, mais il nous a manqué des choses. On veut regarder devant. Vitinha doit continuer, avoir plus de ballons dans la surface, c’est un bon finisseur. Je trouve qu’on ne l’a pas assez servi dans la surface.»

