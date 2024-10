Le Real Madrid fait abdiquer Liverpool pour Trent Alexander-Arnold

Cadre de Liverpool, natif de la ville, formé au club où il est présent depuis 2004 et ses six ans, Trent Alexander-Arnold est un symbole des Reds. Vainqueur de huit trophées dont la Ligue des Champions 2018/2019 et la Premier League 2019/2020, le latéral droit a été un élément déterminant sous les ordres de Jürgen Klopp et reste essentiel depuis l’arrivée d’Arne Slot cet été. Auteur de 9 apparitions pour 2 passes décisives, l’international anglais (31 capes, 3 buts) est de retour à son meilleur niveau pour le plus grand bonheur des Reds.

En tout cas pour cette saison au moins. Arrivant à moins d’un an de la fin de son contrat qui s’achèvera en juin prochain, le droitier est ciblé par le Real Madrid qui en fait une priorité absolue depuis la saison dernière. Liverpool qui peut se targuer d’avoir un lien fort avec le joueur depuis une vingtaine d’années a longuement poussé pour le prolonger mais pour le moment cela ne s’est pas matérialisé et rien ne semble avancer dans le bon sens pour les Reds.

Le Real Madrid pourrait passer à l’attaque en janvier

Comme l’annonce Marca, Liverpool est de plus en plus inquiet et commence à se rendre à l’évidence sur le fait que Trent Alexander-Arnold ne devrait pas prolonger son contrat à la fin de la saison avec l’idée de rejoindre le Real Madrid dans un coin de sa tête. Une bonne nouvelle en revanche pour les Merengues qui pourront s’adjuger une recrue de poids sans débourser la moindre indemnité de transfert cet été. À moins que la Casa Blanca ne s’active plus tôt.

En effet, Dani Carvajal est actuellement blessé du côté du Real Madrid et c’est sa doublure Lucas Vazquez qui joue actuellement avec Eder Militao comme seconde option à ce poste même si ce dernier est titulaire dans l’axe de la défense. Si jamais les résultats ne suivent pas du côté du Real Madrid, la possibilité d’essayer de négocier un transfert avec Liverpool en hiver existe aux yeux du club merengue. Pour autant, ce dernier n’est pas encore dans l’urgence et a pris l’avantage dans le dossier Trent Alexander-Arnold.