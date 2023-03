Manchester United : Erik ten Hag s’est lâché sur ses joueurs !

La suite après cette publicité

Manchester United restait sur une série de onze matches sans défaite, toutes compétitions confondues. La série mancunienne était même très impressionnante puisqu’elle comptait seulement deux matches nuls pour neuf victoires. Troisièmes du classement de Premier League avant le choc contre Liverpool, les Red Devils débarquaient à Anfield avec confiance et l’ambition de conforter cette troisième place. Au final, les Mancuniens ont pris un 7-0 historique et restent dans le viseur de leur bourreau (Liverpool a sept points de retard).

Forcément mécontent à l’issue du match, Erik ten Hag avait pesté contre ses joueurs. « Tu peux perdre un match, mais pas de cette façon. En première période, on a fait un match vraiment honnête, on s’était créé les meilleures occasions et on avait encaissé un but sur une erreur isolée. Mais la seconde période n’était pas professionnelle. Ça ne peut pas arriver et on doit en parler. Ce n’était pas seulement deux joueurs, c’était toute l’équipe. J’ai vu onze individus perdre pied, se détacher du plan de jeu et laisser passer. En tant que Manchester United, on a des standards à respecter. »

Ten Hag a sévèrement puni ses joueurs

Ça, c’était la version plutôt soft pour les médias. Car entre les murs du vestiaire, le Batave s’est lâché selon The Sun. Il a logiquement poussé une gueulante à en faire trembler plus d’un. Certains disent même qu’ils n’avaient jamais vu Ten Hag aussi furieux depuis son arrivée à MU. Hors de lui, le Hollandais a dit à ses joueurs qu’ils ont eu de la chance de rentrer à Manchester en bus et qu’ils auraient mérité de rentrer avec les supporters mancuniens qui étaient très remontés. Mais ce n’est pas tout. Ten Hag a obligé ses joueurs à s’asseoir dans le vestiaire d’Anfield et à écouter en silence les joueurs de Liverpool célébrer leur écrasante victoire.

Ensuite, il les a menacés de les faire partir du club si une telle déconvenue venait à se répéter. En colère, Ten Hag n’était toujours pas calmé hier matin. Présent au centre d’entraînement le lendemain dès 7h du matin, soit deux heures avant des joueurs, le Batave en a remis une couche : il leur a fait revoir certaines séquences de cette humiliation et il leur a intimé l’ordre à ses ouailles de rectifier le tir immédiatement face au Betis en Ligue Europa. Un débriefing musclé qui a forcé plusieurs joueurs à annuler des opérations média qui devaient avoir lieu le même jour.