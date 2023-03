La presse européenne massacre Manchester United, le succès polémique du Barça fait jaser

Manchester United est la risée de toute l’Europe !

Ça chauffe ce matin dans le Royaume de Sa Majesté ! Hier après-midi avait lieu le derby d’Angleterre entre Liverpool et Manchester United. Et bien il n’y a eu aucun suspens puisque les Red Devils ont pris une déculottée historique ! «7-0», croyez-le ou non, c’est bien le score que relaye le Daily Mail ce lundi matin ! Trois doublés ont été inscrits durant la partie : Mohamed Salah, Darwin Nunez et Cody Gakpo qui se sont amusés avec la défense mancunienne avant que Firmino n’achève les Red Devils. Un sentiment de honte règne du côté des pensionnaires d’Old Trafford ! Il faut dire que la dernière fois que c’était arrivé, c’était il y a 92 ans, en 1931. C’était face à Wolverhampton sur le même score. Ce score irréel est évidemment repris par tous les tabloïds anglais. Et visiblement, tous ont eu la même idée. 7 comme le nombre de buts encaissés et l’enfer, placardent le Manchester Evening News et le Daily Mirror. Une humiliation historique qui a fait grand bruit un peu partout en Europe. En Espagne, le journal AS relaye dans ses pages intérieures ce «7-0 historique». En Italie, c’est La Gazzetta dello Sport qui rapporte cette fessée. Enfin au Portugal, le journal Record accorde un petit encart pour cette rencontre qui fera date dans l’histoire.

L’Espagne crie au scandale

Victoire capitale du FC Barcelone hier contre Valence. Un succès 1-0 grâce à un but signé Raphinha qui permet au club catalan de mettre le Real Madrid «à 9 (points, nldr)», comme le titre le Mundo Deportivo. C’était une rencontre compliquée pour les Blaugranas. Araujo a vu rouge alors que Ferran Torres a manqué le penalty du break avec s’être disputé avec Ansu Fati pour le tirer. L’essentiel est là toutefois pour le Barça qui a pris ses distances avec le Real. Pour le club ché, cette défaite a un goût très amer ! Il n’y a qu’à voir la Une de Superdeporte pour comprendre ! Le quotidien espagnol parle tout simplement de «vol, de scandale, d’escroquerie ou encore de braquage» ! En cause, un penalty oublié en fin de match pour Fran Perez, alors que l’arbitre avait généreusement accordé un penalty pour le Barça à la suite d’une main. Le journal Marca illustre aussi l’action litigieuse. «Et ainsi de suite», écrit le quotidien espagnol. On peut l’interpréter comme les prestations mitigées qui s’enchaînent pour le Real ou alors que le Barça est toujours avantagé par les hommes en noirs.

Gonçalo Ramos veut prolonger

Du haut de ses 21 ans, Gonçalo Ramos a mis la légende CR7 sur le banc durant le Mondial. Des performances qui ne sont pas passées inaperçues et forcément, la hype autour du joueur est bien présente. Mais ce lundi matin, le journal portugais Record explique que le joueur a pris une grosse décision pour son avenir ! L’attaquant du SL Benfica souhaite renouveler son contrat avec les Aigles ! D’après le quotidien portugais, une prolongation d’un an accompagnée d’une revalorisation salariale est à l’étude. Pour rappel, le joueur de 21 ans est sous contrat avec le SL Benfica jusqu’en 2026. De son côté, l’autre grand quotidien portugais A Bola se frotte déjà les mains en cas de vente. Le journal rappelle la clause libératoire de l’attaquant qui est de 120 millions d’euros. Pareil pour le crack au milieu de terrain Florentino Luis qui dispose aussi de la même clause. Parmi les autres joueurs à forte valeur marchande, on retrouve le prometteur défenseur Antonio Silva qui est estimé à 100 millions d’euros.