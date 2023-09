Liverpool : Dominik Szoboszlai, le nouveau facteur X de Jürgen Klopp

La suite après cette publicité

Décidément, la tâche des nouveaux milieux de terrain était d’envergure au Liverpool FC. En un été, le club de la Mersey a perdu Fabinho (29 ans), Jordan Henderson (33 ans) - partis en Arabie saoudite, respectivement à Al-Ittihad et Al-Ettifaq, Alex Oxlade-Chamberlain (30 ans, Besiktas JK), James Milner (37 ans, Brighton) et Naby Keïta (28 ans, Werder Brême). De quoi obliger les Reds à faire des renforts dans l’entrejeu leur priorité durant la dernière fenêtre des transferts. Et après les échecs Caicedo et Lavia, qui ont snobé le LFC pour Chelsea, la direction sportive liverpuldienne avait réussi sa mission dans ce chantier en y amenant notamment de la jeunesse : Alexis Mac Allister (24 ans), Ryan Gravenberch (21 ans) et Wataru Endo (30 ans) pour l’expérience.

Une adaptation express

Pour finir, la recrue la plus chère du mercato estival : Dominik Szoboszlai (22 ans). Arrivé chez les pensionnaires d’Anfield en provenance du RB Leipzig contre un chèque de 70 millions d’euros, le milieu de terrain hongrois entrait déjà dans l’histoire du club, dont il était devenu le troisième achat le plus cher derrière Darwin Núñez (75 M€) et Virgil van Dijk (85 M€). S’il n’est pas à l’origine du prix de son transfert, le nouveau 8 des Reds - héritant ainsi du numéro de l’ex-capitaine et légende du club, Steven Gerrard - se devait de répondre aux attentes de ses nouveaux supporters, déçus par la cinquième place acquise la saison passée, synonyme de Ligue Europa. Néanmoins, le natif de Székesfehérvár n’a pas attendu longtemps pour devenir la nouvelle coqueluche de Liverpool…

Rapidement devenu un titulaire indiscutable sous les ordres de Jürgen Klopp, Dominik Szoboszlai a très vite apporté un impact et une projection offensive qui a quelque peu manqué aux hommes en rouge la saison passée. En plus de ses deux buts inscrits entre une belle volée en championnat et un missile barre rentrante Coupe de la Ligue anglaise, l’international aux 34 sélections (7 réalisations) est un élément important de la formation en rouge, notamment dans la circulation du ballon (85 ballons touchés et 82% de passes réussies dans le camp adverse en moyenne), sa créativité (2,5 dribbles réussis par match) mais également dans le travail défensif (7 ballons récupérés en moyenne, 67% de duels aériens gagnés). Son entraîneur, Jürgen Klopp, ne l’a pas tari d’éloges en conférence de presse avant d’affronter Tottenham.

Szoboszlai, le chouchou de Klopp

«Je suis également impressionné, c’est clair, a déclaré le technicien des Reds face aux journalistes. Je ne le connaissais pas, je le connaissais en tant que footballeur, mais pas en tant que personne auparavant. Ce garçon est impressionnant, il est très intelligent, il est très gentil. C’est un très bon garçon. Il est proche de tout le monde. Il y a des gens qui entrent dans une pièce et qui s’entendent bien avec tout le monde, il a ça, le charisme, peu importe comment vous voulez l’appeler. Il s’est intégré à l’équipe en un instant, c’est clair, et il était très heureux de venir ici, c’était vraiment agréable à voir. [Il était très heureux de venir ici. C’était vraiment agréable de voir à quel point cela comptait pour lui et c’est tout.»

Le coach allemand poursuit sur son apport dans le rectangle vert depuis son arrivée.«Si vous êtes dans cet état d’esprit, il est évident que c’est une bonne situation pour jouer votre meilleur football. C’est ce qu’il a fait pratiquement dès le début, c’est un garçon naturel, un talent d’endurance. Il l’a appris très vite, et tout le reste, nous l’apprenons petit à petit. Il n’a jamais joué au poste qu’il occupe aujourd’hui, il a même joué pour nous en double-pivot, ce qu’il n’a jamais fait, mais nous avons appris ensemble ce que nous pouvions faire. C’est tout. C’est comme avec les autres garçons, mais c’est un vrai plaisir de travailler avec lui. C’est tout.» A lui de continuer à lui rendre la pareille, cela passera par une performance de taille face aux Spurs pour le compte de la 7e journée de Premier League ce samedi soir (18h30).