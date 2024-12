OM : Roberto De Zerbi se réjouit de l’arrivée de l’ancien arbitre Frank Schneider

Ce matin, le quotidien L’Equipe a révélé que l’Olympique de Marseille s’est attaché les services de l’ancien arbitre international, Frank Schneider. Celui qui a rendu son sifflet en 2022 occupe le rôle de consultant en arbitrage. Une mission qu’il remplira au moins jusqu’à la fin de la saison. Un recrutement apprécié par Roberto De Zerbi, qui s’est exprimé sur le sujet ce vendredi en conférence de presse.

«Il peut nous aider dans l’explication des règles, dans la gestion des émotions sur le terrain, savoir quand parler, quand se taire, quand aider l’arbitre. On verra, je n’ai pas encore échangé avec lui.» Nul doute que le technicien italien devrait le faire très rapidement. L’Olympique de Marseille ne veut laisser aucun détail au hasard et compte sur son arrivée pour progresser et mieux comprendre certains points.

