PL : Tottenham chute encore et s’enfonce dans la crise contre Leicester, Brentford s’impose

Ce dimanche, la 23e journée de Premier League nous a offert un match intéressant de bas de tableau. Inquiétant quinzième, Tottenham qui fait face à une cascade de blessures et dont le coach Ange Postecoglou est menacé par un licenciement, recevait Leicester. Pourtant devant grâce à un but de Richarlison, le club londonien s’est incliné 2-1 après dés buts de Jamie Vardy (46e) et Bilal El Khannouss (50e).

Classement général Premier League # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 15 Tottenham 24 23 +9 7 3 13 46 37 16 Everton 23 22 -9 5 8 9 19 28 17 Leicester 17 23 -24 4 5 14 25 49 18 Wolverhampton 16 23 -20 4 4 15 32 52 19 Ipswich 16 23 -26 3 7 13 21 47 20 Southampton 6 23 -37 1 3 19 16 53 Voir le classement complet

Avec ce succès, Leicester sort de la zone rouge et se retrouve 17e. Tottenham enchaîne une sixième défaite en sept matches et reste à huit points de la zone rouge. Dans le même moment, Brentford s’est imposé 2-1, sur la pelouse de Crystal Palace. Bryan Mbeumo sur penalty (66e) et Kevin Schade (80e) ont permis aux Bees de l’emporter. Romain Esse a réduit l’écart pour les Eagles (85e). Brentford est onzième alors que Crystal Palace est douzième.