L’Inter confirme le départ d’Alexis Sanchez

Revenu à l’Inter l’an dernier après une pige d’un an à l’Olympique de Marseille, Alexis Sanchez (35 ans) est désormais sans club. La formation lombarde a confirmé qu’elle n’avait pas prolongé le contrat du Chilien qui se terminait le 30 juin dernier. En 2023/2024, Sanchez a inscrit 4 buts et délivré 5 passes décisives en 33 matches, toutes compétitions confondues.

«Quatre saisons à l’Inter et cinq titres ensemble : l’Inter et Alexis Sanchez se disent au revoir après une longue chevauchée commune. L’attaquant chilien a joué avec les Nerazzurri pour la saison 2023/2024, après avoir également porté les couleurs des Nerazzurri de 2019 à 2022. Lors de ce dernier championnat, il a contribué à remporter le Scudetto, le deuxième pour Alexis à l’Inter, après celui remporté en 2021. Pour le Chilien, il a également remporté la Coppa Italia et deux Supercoupes d’Italie, dont l’une a été décidée par l’un de ses buts en fin de saison. En 2023/2024, Sanchez a fait 23 apparitions en Serie A, avec 2 buts, 2 en Supercoupe d’Italie et 8 en Ligue des champions, avec 2 buts. Au total, sous le maillot de l’Inter, il a fait 142 apparitions, pour 24 buts. Merci Alexis !»