Sénégal : la liste pour les qualifications au Mondial 2026 avec Assane Diao

Dans quelques jours, le football de clubs se mettra en pause pour laisser place à la traditionnelle trêve du mois de mars. Si du côté de l’Europe, les équipes disputeront notamment la Ligue des Nations, du côté du continent africain, les qualifications pour le Mondial 2026 se poursuivent. Le Sénégal, deuxième de son groupe, affrontera la surprenante équipe du Soudan, leader, et aussi le Togo.

Pour l’occasion, le sélectionneur Pape Thiaw a dévoilé sa liste ce jeudi. On retrouve encore les cadres Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo ou encore Gana Gueye. Petite particularité, Pape Thiaw a décidé d’appeler le jeune Assane Diao, convoité fortement par l’Espagne (formé au Betis). L’attaquant de 19 ans, qui évolue à Côme a inscrit 5 buts en 10 rencontres de Serie A. Et s’il a aussi été appelé par la Roja selon Cesc Fabregas, il a visiblement décidé de choisir le Sénégal à en croire son sélectionneur. « J’ai rencontré Assane Diao, il m’a dit que son rêve était de jouer avec nous. Il a fait le choix du cœur. Pour moi, l’envie compte, il me l’a montré ».