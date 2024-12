OM : le groupe pour le déplacement à Saint-Étienne

L’OM veut continuer sur sa belle lancée face à l’AS Saint-Étienne. Le club phocéen se déplace ce dimanche soir (20h45) sur la pelouse du stade Goeffroy-Guichard en clôture de la 14e journée de Ligue 1 McDonald’s. En cas de victoire dans le Chaudron face aux Verts, les hommes de Roberto De Zerbi reviendraient également à cinq points du Paris Saint-Germain, accroché à Auxerre (0-0) ce week-end.

La suite après cette publicité

Plusieurs absents notables dans le groupe du technicien italien, Pol Lirola et Amine Harit trop justes, mais surtout Ulisses Garcia, titulaire le week-end dernier face à l’ASM, ne seront pas du déplacement dans le Forez. Le Suisse est remplacé numériquement par le jeune Alexi Koum (18 ans), débarqué en provenance de l’AJ Auxerre cet été et qui brille depuis son arrivée chez les jeunes. Face à un AS Saint-Étienne humilié à Rennes (5-0) le week-end dernier, les Olympiens auront à cœur de frapper un nouveau grand coup à l’extérieur.