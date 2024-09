Lille, Rennes et Bilbao en lice pour le coup à 0 € Marvin de Lima

Alors que Bordeaux a repris en National 2, quelques joueurs du club au scapulaire sont toujours à la recherche d’un nouveau défi. C’est typiquement le cas de Marvin De Lima, le virevoltant ailier gauche formé aux Girondins et qui a participé à 15 matches de Ligue 2 l’an passé.

International U20 tricolore jusqu’en fin de saison dernière et même buteur face à la Belgique, l’ancien grand espoir bordelais, libre depuis la rétrogradation sportive du FCGB, fait aujourd’hui l’objet de nombreuses convoitises de la part de formations huppées à la recherche d’opportunités à coût zéro. Selon nos informations, le LOSC, le Stade Rennais et l’Athletic Bilbao sont très intéressés à l’idée de recruter ce talent brut qui ne demande qu’à percer au plus haut niveau.