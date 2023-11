OM - Ajax : les compositions probables

L’Olympique de Marseille a besoin de retrouver le sourire. Le nul et la prestation en seconde période affligeante à Strasbourg (1-1) ont laissé des traces. Gennaro Gattuso ne trouve pas les leviers pour permettre à son équipe d’être consistante sur l’ensemble d’un match et ça l’agace. En difficultés en Ligue 1 (0,9 point pris par match depuis son arrivée), l’Italien a plus de réussite en Ligue Europa et cela tombe bien car ce soir (coup d’envoi à 21h), l’Ajax se rend Vélodrome. Une victoire serait synonyme de qualification pour la phase finale.

Les têtes ne sont peut-être pas au beau fixe et le physique ne répond pas toujours depuis le début de la saison mais l’ensemble de l’effectif ou presque (seuls Rongier et Gueye sont absents) est disponible pour cette rencontre. Gattuso devrait aligner un 4-2-3-1, comme en Alsace où ça n’a pas bien fonctionné, avec Pau Lopez dans les buts, protégé par une ligne de 4 composée de Clauss et de Murillo à gauche. Ce dernier ferait souffler Lodi, très irrégulier. En charnière et sans surprise, on retrouverait Gigot, annoncé comme capitaine, et Mbemba.

Aubameyang plutôt que Vitinha ?

Dans l’entrejeu, il n’y a pas beaucoup de solutions non plus, surtout en comptant les absents. C’est donc le duo Kondogbia-Veretout qui se prépare à débuter. Très décevant le week-end dernier, Ounahi démarrerait à nouveau sur le banc de touche. Devant, changement de plan avec Aubameyang annoncé en pointe. Le Gabonais serait préféré à Vitinha, laissé sur la touche et serait soutenu par la créativité d’Amine Harit, la vitesse d’Ismaïla Sarr et Joaquin Correa, particulièrement décevant depuis son arrivée.

En face, l’Ajax n’est pas en grande forme non plus. C’est un euphémisme même s’il faut toujours se méfier d’une bête blessée surtout avec ses trois victoires et un nul en championnat. La méthode du nouvel entraîneur, John van ’t Schip, semble fonctionner pour le moment. Il devrait lui aussi opter pour un 4-2-3-1 avec Ramaj dans le but, Rensch et Hato en charnière centrale, aidé de Gaaei à droite et Martha à gauche. Le double pivot serait constitué de Tahirovic et Taylor. Le trio Berghuis-Hlynsson-Bergwijn est lui attendu derrière Akpom, sans doute préféré à Brobbey.