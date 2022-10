Barça : Xavi appelle à l'union

Après la dure élimination en Ligue des Champions et une nouvelle défaite face au Bayern Munich (0-3), Xavi, présent en conférence de presse avant le déplacement du FC Barcelone à Valence (samedi, 21h), a tenu un discours ne se voulant pas être accablant pour ses joueurs, mais ne fermant pas la porte à sa propre remise en question.

« Le jour de Munich, vous avez vu un grand Barça et l'année dernière, vous avez vu beaucoup de choses. Contre Villarreal, l'Athletic, le Real et Séville à l'extérieur, nous avons bien joué. Le résultat ne doit pas nous distraire. J'ai vécu cela en tant que footballeur et nous ne pouvons pas nous écarter de cette idée. Je pense que les résultats viendront, s'ils ne viennent pas, un autre coach viendra », a ainsi déclaré la légende barcelonaise.