OL : l'incroyable option d'achat insérée par Tottenham pour Tanguy Ndombélé

Annoncé dans le viseur du Paris Saint-Germain et proche des Rouge-et-Bleu, Tanguy Ndombélé (25 ans) ne rejoindra pas le club de la capitale. Mais le milieu de terrain va bien faire son retour en France, à Lyon.

Après avoir vendu Bruno Guimarães à Newcastle, les Gones ont sauté sur l’occasion pour verrouiller le retour de son ancien joueur au Groupama Stadium. Et selon Téléfoot, l’opération a été réglée. Ndombélé va être gratuitement prêté à l’OL pendant 6 mois. Une option d’achat de 65 M€ a été insérée dans le contrat. Autant dire que Ndombélé vient pour se relancer dans la capitale des Gaules, mais qu’il n’y restera pas plus de six mois.