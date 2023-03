Portugal : la nouvelle célébration de Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Cristiano Ronaldo n’a pas dit son dernier mot avec le Portugal. Alors que certains le voyaient prendre sa retraite internationale après une Coupe du monde 2022 ratée, CR7 n’a pas encore décidé de raccrocher les crampons avec la Seleção. Et le quintuple Ballon d’or a prouvé qu’il pouvait encore rendre service lors des deux derniers matchs des Portugais, en inscrivant à chaque fois un doublé.

L’ancien attaquant du Real Madrid a d’ailleurs innové ce dimanche face au Luxembourg au moment de célébrer son premier but. Après avoir ouvert le score, le joueur d’Al-Nassr s’est dirigé vers le poteau de corner et a réalisé une nouvelle célébration en combinant son mythique « Siuuuuu » et ses doigts croisés sur la poitrine. De quoi démontrer que la légende de Manchester United n’est jamais en panne d’inspiration, même au niveau des célébrations.

