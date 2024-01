CAN 2023 : le Mali élimine le Burkina Faso et file en quart

Suite des huitièmes de finale la Coupe d’Afrique des Nations ce mardi soir. Le Mali affrontait le Burkina Faso pour une place en quart de finale de la compétition, sur la pelouse du stade Amadou Gon Coulibaly dans la ville de Korhogo en Côte d’Ivoire. Après une première période légèrement dominée par les Aigles, les joueurs d’Eric Chelle sont parvenus à mener à la pause grâce à un but contre-son-camp du malheureux Edmond Tapsoba (3e) dès l’entame de la rencontre.

La suite après cette publicité

Dans le second acte, le Mali a réussi à doubler la mise avec une réalisation signée Lassine Sinayoko (47e). Mais le Burkina Faso n’avait pas dit son dernier mot et a réduit le score sur pénalty avec Bertrand Traoré (57e). Mais malheureusement pour les Étalons, cela ne suffisait pas pour continuer leur rêve éveillé, malgré un but refusé d’Issoufou Dayo (90e). Ce sont bien les Maliens qui se qualifient pour le tour suivant et qui disputeront les quarts de finale de cette CAN 2023. Ils affronteront le pays hôte de la Côte d’Ivoire.