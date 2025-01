OM : un premier club passe à l’action pour s’offrir Elye Wahi

Le séjour d’Elye Wahi à l’OM pourrait s’écourter plus rapidement que prévu. Acheté 25 millions d’euros l’été dernier, l’attaquant de 22 ans n’a inscrit que 3 buts pour une passe décisive délivrée, en 14 rencontres disputées. Et évidemment, l’impatience gagne du terrain. Depuis plusieurs semaines, Wahi est sorti du onze de départ par Roberto De Zerbi, au profit d’un Neal Maupay devenu titulaire à la pointe de l’attaque marseillaise ces derniers jours.

La suite après cette publicité

Et alors que son avenir à l’OM commençait à questionner les supporters, l’international Espoir français a toujours répété son désir de s’imposer à Marseille. De son côté, son président Pablo Longoria allait dans ce sens, assurant qu’il allait s’imposer prochainement : « Un départ de Wahi pour nous, c’est hors de question. On croît beaucoup dans le potentiel d’Elye», avait déclaré l’Espagnol en conférence de presse. Mais pourtant, plusieurs clubs sont prêts à lui offrir une chance de faire mieux à l’étranger.

West Ham désire un prêt, avec obligation d’achat

Et notamment en Angleterre. Il y a d’abord Bournemouth, qui occupe la 7e place du championnat. Cet intérêt résulte d’un enchaînement de blessures en attaque (Sinisterra et Unal entre autres). Puis il y a West Ham, scotchés à la 14e place, bien loin de leurs ambitions. Mais les Hammers aimeraient un nouvel attaquant pour pallier les longues blessures de Michail Antonio et Niclas Füllkrug ces dernières semaines. Deux offres de taille en Premier League pour celui qui reste sous contrat jusqu’en 2029 avec l’OM.

La suite après cette publicité

Les Hammers n’ont d’ailleurs pas perdu de temps et sont déjà passés à l’action. Comme l’informe L’Équipe, les Londoniens ont contacté la direction marseillaise pour avancer sur un prêt avec une option d’achat, quasi obligatoire, estimée à 25 M€. Mais l’OM, qui souhaite donc garder le joueur, veut rester prudent dans ces négociations pour un joueur qui n’a que seulement 22 ans et reste un espoir. Mais si Elye Wahi faisait part de son envie de quitter l’OM pour la Premier League, cela pourrait changer la donne…