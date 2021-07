FC Barcelone : on sait enfin où jouera Antoine Griezmann cette saison !

La suite après cette publicité

L'avenir de Griezmann passionne tout le monde en Espagne. Parce que les fans de foot adorent le mercato forcément, mais pas que. C'est aussi parce que la survie du FC Barcelone dépend du Français, du moins, selon les médias locaux. Un départ de Grizi permettrait donc d'alléger suffisamment la masse salariale pour pouvoir inscrire les recrues, Lionel Messi, et respirer un peu sur le plan financier.

Pendant un temps, l'hypothèse d'un retour à l'Atlético a été sur la table, mais elle est finalement tombée à l'eau. La presse catalane expliquait également que plusieurs offres étaient arrivées sur le bureau de la direction barcelonaise pour le natif de Mâcon, mais qu'il n'y avait rien à faire : pour lui, c'est soit le FC Barcelone, soit l'Atlético.

Griezmann est prêt à tout pour rester

Et comme l'indique le journaliste spécialisé mercato de Sky Italia Fabrizio Romano, Grizi et Joan Laporta pourraient avoir trouvé une solution qui est en passe de satisfaire tout le monde. Antoine Griezmann pourrait ainsi rester au FC Barcelone, tout en baissant son salaire. Il est donc prêt à diminuer ses émoluments dans le but de rester en Catalogne. Des informations déjà publiées dans la journée de mardi en Espagne, mais qui se confirment donc.

Cela permettrait donc au président barcelonais de réduire la masse salariale - probablement pas autant qu'il ne l'aurait espéré - tout en conservant un joueur qui, sans être à son meilleur niveau, sort d'une saison à 13 buts et 7 passes décisives en championnat. Un été sans départ est même la solution la plus probable aujourd'hui selon le journaliste transalpin, ce qui représente un nouveau revirement de situation. On imagine que le FC Barcelone devra donc tenter de se séparer d'autres joueurs...