FC Barcelone : l'unique issue pour le mercato d'Antoine Griezmann

Les choses sont très claires pour le FC Barcelone. Le club blaugrana souhaite se séparer d'Antoine Griezmann (30 ans) cet été afin de récupérer quelques liquidités et d'économiser son imposant salaire (17 M€ nets par an). Face aux limites imposées par la Liga, les pensionnaires du Camp Nou n'ont pas vraiment le choix s'ils veulent prolonger Lionel Messi (34 ans) et enregistrer leurs recrues estivales (Memphis Depay, Sergio Agüero et Eric Garcia).

Joan Laporta et ses équipes ont donc sondé le marché à la recherche d'une porte de sortie pour le champion du monde 2018. Chelsea, Manchester City, Manchester United, Tottenham, le Paris SG, la Juventus, Liverpool, etc... Mais à en croire Marca, ils n'ont à ce jour reçu aucune offre pour le natif de Mâcon. Seule l'option d'un échange avec l'Atlético de Madrid et Saul Ñiguez (26 ans) a véritablement été envisagée avant d'être abandonnée.

Prêt à faire un effort

De son côté, l'international tricolore (95 sélections, 38 apparitions), aussi, sait clairement ce qu'il veut. C'est un retour à l'Atlético ou il reste en Catalogne. Une position qui n'arrange pas forcément les vainqueurs de la Copa del Rey 2021, les Colchoneros n'ayant a priori pas les moyens de se l'offrir dans le cadre d'un transfert "classique". On se dirige donc vers un statu quo embarrassant pour les deux parties.

Beau joueur, le Français, qui a participé au dernier amical face à Girona (2-1), accepterait de négocier une réduction de son salaire avec la direction catalane si son retour à l'Atléti s'avérait finalement impossible, explique Sport. D'autres poids lourds du vestiaire barcelonais négocient en ce sens avec leurs responsables et Grizi serait prêt à cet effort collectif en ces temps compliqués. La seule véritable issue dans ce dossier ? La suite du mercato nous en dira sans doute plus.