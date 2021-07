FC Barcelone : les terribles conséquences d'un non-transfert d'Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

Fâcheuse. C'est avec ce terme que l'on pourrait décrire la situation d'Antoine Griezmann au FC Barcelone. Le Français est indésirable en Catalogne, pas vraiment en raison de ses prestations sur le terrain, mais à cause de son salaire colossal qui, pour le coup, n'est pas forcément en adéquation avec ses performances. Voilà plusieurs semaines que les Catalans tentent de s'en débarrasser, sans succès.

Il faut dire que dans cette histoire, Grizi ne veut pas se laisser faire. Le joueur ne veut pas faire de concessions sur le plan salarial, mais surtout, il ne veut pas partir pour un autre club qui ne soit pas l'Atlético de Madrid. L'échange raté entre Blaugranas et Rojiblancos pourrait redevenir d'actualité, puisque le Wanda Metropolitano est la seule destination qui plaît à l'attaquant tricolore. Seulement, le Barça ne veut pas l'offrir à l'Atlético sans contrepartie intéressante...

Koeman ne compte pas vraiment sur lui

Le FC Barcelone a en tout cas tout intérêt à se séparer du natif de Mâcon. Comme l'indique Sport, avec la situation intenable du club sur le plan financier, une nouvelle saison avec Griezmann obligerait les autres joueurs à baisser leur salaire de façon conséquente. L'inscription du Français en Liga ferait exploser une masse salariale que les dirigeants cherchent déjà à baisser, et la seule façon d'intégrer le champion du monde 2018 à l'équipe serait que tous les membres de l'équipe baissent leur émoluments. Ou forcer d'autres départs.

Le média rajoute en plus qu'aux yeux de Ronald Koeman il n'est toujours pas indispensable. Memphis Depay semble parti pour être titulaire, tout comme Lionel Messi, cela va de soi. Et la dernière place disponible, si le Néerlandais décidait de repasser en 4-3-3, reviendrait à Ansu Fati ou au Kun Agüero. Un salaire handicapant pour un joueur qui n'aura pas un rôle important la saison prochaine, et qui en plus devrait pousser le reste des joueurs à baisser leur salaire ou partir. Autant dire qu'on comprend mieux pourquoi Joan Laporta veut s'en séparer...