Serie A : Naples et l'Inter Milan dos à dos

Suite et fin de la 31ème journée de Serie A ce soir avec une alléchante affiche entre Naples et le leader, l'Inter Milan. Après la défaite de la Juventus sur la pelouse de l'Atalanta Bergame un peu plus tôt dans la journée, les Partonopei avaient l'occasion de recoller à la Vieille Dame au classement. Mais il n'ont pas réussi à prendre le meilleur sur les Milanais au Diego Armando Maradona Stadium (1-1 score final) à l'occasion du 150ème affrontement en championnat entre ces deux clubs.

Si Samir Handanovic a permis aux Napolitains d'ouvrir le score en marquant dans son propre but (1-0, 36e), Christian Eriksen a ramené les deux équipes à égalité d'une frappe du gauche au ras du sol (1-1, 55e) après la pause. Au classement, l'Inter Milan (1er, 74 points) reste évidemment leader mais a perdu deux points sur son dauphin, l'AC Milan, au cours de cette 31ème journée. Ce match nul est également synonyme de fin de série pour les Nerazzurri, qui restaient sur 11 victoires de rang en Serie A. De son côté, le Napoli de Gennaro Gattuso (5ème, 60 point) pointe à deux longueurs de la Juventus et continue de rêver de décrocher son billet pour la prochaine Ligue des Champions à l'issue de la saison.

