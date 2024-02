Real Madrid : la presse madrilène s’en prend encore à Kylian Mbappé

Mbappé et Madrid, c’est une relation d’amour et de haine presque jamais vue dans le football. Un jour, il est unanimement encensé dans les médias de la capitale espagnole, et tout le monde semble vouloir le voir débarquer au Bernabéu. Le lendemain, il est critiqué de toutes parts et les observateurs et fans merengues expliquent préférer que leur club se tourne vers des joueurs comme Erling Haaland. « Quoi qu’il fasse, c’est déjà le joueur le plus insupportable de l’histoire du Real Madrid. C’est tellement ennuyant. Il devrait avouer qu’il s’est trompé pour venir. La dette qu’il a avec le Real Madrid est presque impossible à payer, il doit assumer son erreur, et savoir que l’argent n’est pas le plus important. Tout laisse penser qu’il va venir et ne pas prolonger à Paris. S’il prolonge, c’est vraiment machiavélique », expliquait par exemple Tomas Roncero, journaliste pro-Madrid assez connu de l’autre côté des Pyrénées.

Si ce feuilleton permet aux médias de générer du trafic, il a aussi le don d’en agacer plus d’un. Ce dimanche encore, il est question de Mbappé en Espagne. Cette fois, ce n’est pas à cause de son comportement, mais tout simplement parce que les médias estiment, comme c’est souvent le cas après chaque grosse victoire des hommes de Carlo Ancelotti, que l’équipe n’a pas besoin de Kylian Mbappé.

Est-ce nécessaire de recruter Mbappé ?

Les déclarations de l’Italien - « vous continuez à m’interroger sur un joueur qui joue pour une autre équipe. Nous avons déjà les meilleurs joueurs du monde ici. Dans l’ordre : Vini Junior en premier, Jude Bellingham en deuxième, Rodrygo en troisième » - font énormément parler et surtout, sont validées par une bonne partie des médias et de l’opinion publique. « Si Mbappé veut jouer sur le côté droit du Real Madrid… Il va devoir travailler. En voyant le niveau de Vinicius et tout ce qu’il apporte à l’équipe, la décision que va devoir prendre Carlo Ancelotti va être compliquée si le crack français arrive à Madrid », explique ainsi Marca.

Tomas Roncero a encore rajouté une pièce dans la machine de son côté, à l’antenne de la Cadena SER : « je n’ai plus cette sensation d’urgence pour le recruter que j’avais il y a deux ans. Il y a deux ans, il fallait le recruter absolument. Aujourd’hui, ce n’est plus si clair ». Lui qui avait déjà taclé le Bondynois pendant la rencontre : « la passe de Vinicius (sur un but de Bellingham, NDLR), Mbappé ne l’a jamais faite dans sa vie ». Le message est passé.