Trois cadors de Premier League s’intéressent à Emiliano Martinez

La suite après cette publicité

De gardien remplaçant à Arsenal en 2020 à champion du monde avec l’Albiceleste à l’automne 2022 : le gardien de but argentin Emiliano Martinez a connu une belle évolution sur les dernières années. Ses sacres à la Copa América 2021 et à la Coupe du Monde au Qatar aux côtés de Lionel Messi lui aura permis de mettre un peu plus en lumière son caractère de guerrier et sa capacité à jouer avec le mental de l’adversaire, notamment sur penalty.

De plus, fin mars, Dibu Martinez avait affirmé être heureux chez les pensionnaires du Villa Park : « ma carrière s’est accélérée depuis que j’ai rejoint le club. J’ai toujours dit que j’étais reconnaissant envers ce club et que j’aimais y être. (…) Nous aimons notre expérience ici et j’espère qu’il se prolongera encore de nombreuses années. » Mais selon les dernières informations des médias argentins, le natif de Mar del Plata pourrait bien quitter Villa cet été…

À lire

JT Foot Mercato : Manchester United prépare une grande révolution

Dibu pourrait rester en Angleterre

En effet, selon les dernières informations de TyC Sports, trois cadors de Premier League sont à l’affût pour s’offrir les services du gardien de but, sous contrat avec les Villans jusqu’en juin 2027. S’il n’a pas de clause libératoire assortie à son bail, la direction sportive du club de Birmingham, bientôt dirigée par l’ancien du Barça Mateu Alemany, espérerait au moins retrouver les 17 millions d’euros investis pour le déloger d’Arsenal.

La suite après cette publicité

Le meilleur gardien du monde décoré par la FIFA pourrait alors retrouver un compatriote peu importe sa future destination sur les trois citées (Cristian Romero chez les Spurs, Lisandro Martinez à MU et Enzo Fernandez chez les Blues). Depuis son arrivée dans les Midlands de l’Ouest, Emiliano Martinez a disputé 109 rencontres sous le maillot grenat et bleu pour 131 buts encaissés et 31 clean-sheets encaissés.