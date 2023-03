EdF : Kylian Mbappé dithyrambique sur l’évolution d’Adrien Rabiot avec les Bleus

Le nouveau capitaine de l’équipe de France est très sollicité en ce moment. Outre ses performances toujours aussi stratosphériques, dont un nouveau doublé face aux Pays-Bas vendredi dernier au Stade de France (4-0), l’attaquant du Paris Saint-Germain était également présent lors de la traditionnelle conférence de presse avant d’affronter l’Irlande ce lundi. Le prodige tricolore a notamment été interrogé sur son coéquipeier Adrien Rabiot qui s’est imposé comme un titulaire indiscutable dans l’entrejeu. L’ancien parisien, aujourd’hui à la Juventus, est devenu un joueur plus mature selon son coéquipier chez les Bleus, comme il l’a confié devant les journalistes ce dimanche.

«C’est un joueur qui est arrivé à maturité footballistiquement sur le terrain et dans sa vie. C’est un homme et un joueur complètement différent. Je l’ai connu à Paris. C’est quelqu’un de posé et il m’apporte beaucoup de confiance. Il est sûr de ce qu’il fait, sûr de sa force. Je sais qu’il est solide et qu’il fait les choses bien. Je sais que derrière moi, c’est du solide. Il a pris de l’importance dans le groupe, dans l’équipe, ça se voit sur le terrain. C’est bénéfique pour lui, bénéfique pour le groupe. Le talent il l’a toujours eu.» Des propos qui devraient faire plaisir au principal intéressé.

