Euro, Suisse : Ricardo Rodriguez craint l'attaque des Bleus

Adversaire de l’équipe de France en huitième de finale de l’Euro (lundi, 21h), la Suisse espère créer l’exploit et déjouer les pronostics. Il faudra réussir le coup parfait et ne pas laisser d’espace à l’attaque française qui impressionne toujours ses adversaires comme l’a confié Ricardo Rodriguez ce vendredi, en conférence de presse.

« Nous devrons défendre de manière très compacte et utiliser les quelques opportunités que nous aurons. Avec Mbappé, Benzema et Griezmann, ils ont sans doute la meilleure attaque du tournoi. À nous d'être très prudents et très agressifs. Tout est possible. »