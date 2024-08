Deux clubs de Ligue 1 veulent récupérer Sékou Mara

Aujourd’hui, Sékou Mara est sans doute triste de voir les Girondins de Bordeaux couler. Il y a deux ans, le jeune buteur âgé alors de 20 ans avait pourtant participé à la tentative de sauvetage des Marine et Blanc. Après une première saison complète en Ligue 1 (6 buts en 26 matches), Mara était vendu à Southampton en échange d’environ 12 M€.

Ce transfert en avait surpris plus d’un, mais il avait permis aux Bordelais d’encaisser une rentrée d’argent salutaire avant le passage devant la DNCG. Aujourd’hui, après une saison passée en Premier League (1 but en 22 matches) et une en Championship (3 buts en 28 matches), Sékou Mara pourrait faire son retour en Hexagone, histoire de donner un nouvel élan à sa carrière.

Mara en quête de rebond

Selon nos informations, Southampton est ouvert à un départ de son joueur, dont le contrat court jusqu’en 2026, mais uniquement sous la forme d’un prêt. Une condition qui semble convenir à deux clubs de Ligue 1. Nous pouvons vous indiquer en effet que le RC Lens et Strasbourg sont intéressés par le profil de ce jeune revanchard disponible à moindre coût.

Les Sang-et-Or s’apprêtent à laisser filer Elye Wahi à l’Olympique de Marseille et veulent donc renforcer leur secteur offensif. De plus, il convient de rappeler que le chef du recrutement lensois, Diego Lopez, connaît bien Mara puisqu’il l’a côtoyé pendant un an lorsqu’il occupait des fonctions à Bordeaux. Courtisé, Sékou Mara, meilleur buteur du tournoi de Toulon avec la France en 2022 (5 buts, se donne désormais le temps de la réflexion pour décider d’un retour en Ligue 1 ou tenter une nouvelle expérience à l’étranger.