Fenerbahçe se sépare déjà de Ryan Kent

C’est une situation assez étonnante qu’a vécu ce jeudi Ryan Kent à Fenerbahçe. Le club turc a décidé de s’en séparer après seulement 2 mois de compétition. «Le club turc vient d’annoncer la rupture du contrat de l’ailier écossais d’un accord commun», peut-on lire dans le communiqué du Fener. L’ailier écossais de 27 ans, passé par Liverpool, avait rejoint Fenerbahçe il y a un an seulement. Auteur de 1 but et 2 passes décisives la saison dernière, il n’avait disputé qu’un petit match cette saison.

Selon la presse turque, ce choix serait purement sportif puisque le joueur n’entrait pas dans les plans de José Mourinho. Cela va aussi permettre au club de faire des économies. De son côté, à 27 ans et après avoir marqué de son empreinte les Rangers (son ancien club) avec 33 buts et 56 passes décisives en 218 matches, Ryan Kent est libre de s’engager où il le souhaite.