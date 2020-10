MU : Patrice Evra réclame des changements dans la direction

La claque est réelle pour Manchester United. Humiliés à Old Trafford par Tottenham (1-6), les Red Devils ont vécu une après-midi cauchemardesque. Un choc pour les membres du club, pour les supporters et pour les observateurs. Après cette rencontre, c'est désormais Ole Gunnar Solskjaer qui est dans l'œil du cyclone, lui qui a admis être responsable du naufrage. Une situation qui pourrait faire réfléchir les dirigeants mancuniens quant à l'avenir du coach norvégien, alors que le club est 16e de Premier League.

C'est en tout cas l'avis de Patrice Evra, ancien joueur du club et actuellement consultant sur Sky Sports, qui est apparu abattu à la fin du match : « je me sens triste. Aussi pour le manager, c'est lui qui sera le prochain à sauter, mais qu'en est-il du conseil ? Combien d'années depuis le départ de Ferguson, combien de managers ont été licenciés ? Chaque année, nous disons d'Ole n'est pas cet homme pour redresser MU ; peut-être qu'il ne l'est pas, peut-être qu'il l'est, nous ne savons pas ». Un Patrice Evra dépité en a profité pour remettre en question l'organigramme de la direction du club mancunien.