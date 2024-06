Monaco : Mohamed Camara sur le départ ?

Et si l’image de Mohamed Camara, enlacé et célébré par ses coéquipiers après son penalty marqué contre Nantes il y a deux semaines (4-0), était en fait la dernière sous le maillot de l’AS Monaco ? Deux ans après son arrivée en provenance de Salzburg (15 millions d’euros) pour combler le départ d’Aurélien Tchouameni, le milieu de terrain de 24 ans n’est jamais réellement parvenu à s’imposer dans l’entrejeu monégasque. Certes, il y a eu de jolies parenthèses, comme lors de ses débuts bluffants face au PSG en août 2022 avec Philippe Clement (1-1), mais de la régularité, beaucoup moins. Cette saison, sous les ordres d’Adi Hütter, le natif de Bamako a peiné à s’inscrire durablement dans les plans du technicien autrichien.

Eclipsé par Youssouf Fofana, scotchant sur le sprint final, et par l’international suisse Denis Zakaria, qui s’est avéré être une excellente pioche jusqu’à sa blessure aux ischio-jambiers début mai, Camara a dû se contenter de 20 petites rencontres de Championnat. Au total : 1 039 minutes de jeu, ce qui en fait seulement le 18e joueur le plus utilisé par son entraîneur cette saison, derrière un Mohamed Salisu (1 124 minutes) longtemps blessé et contraint de débuter sa saison en décembre, ou même derrière le jeune joueur formé au club Soungountou Magassa (1 432 minutes), surprise du début de saison monégasque. Des chiffres qui expriment une influence bien trop mince au vu de l’investissement financier réalisé par le club il y a deux ans.

L’épisode de la journée de lutte contre l’homophobie ne plaide pas sa cause

Forcément, l’actualité brûlante autour de Camara, liée à son initiative de masquer le badge de lutte contre l’homophobie lors de l’ultime journée de Ligue 1 contre Nantes, et de se prêter au jeu de la photo protocolaire, n’a pas non plus joué en sa faveur. Jeudi, à l’issue de sa convocation devant la commission de discipline de la LFP, le Malien avait ainsi pris connaissance de sa sanction : 4 matches de suspension ferme, ce qui va donc obliger son club à préparer le début de saison sans lui…

Mais au-delà du début de saison, l’avenir du milieu international malien (23 sélections - 3 buts), sous contrat jusqu’en juin 2027, s’inscrit-il encore en Principauté ? Le doute est plus que permis, d’autant que le joueur, dont la cote n’a pas baissé sur le marché (valeur estimée à 25M€ selon Transfermarkt), dispose de plusieurs touches en Arabie Saoudite selon nos informations. L’AS Monaco, qui s’est clairement désolidarisé de l’acte polémique de Mohamed Camara et l’a d’ailleurs sanctionné, ne retiendra pas un joueur qui n’a pas donné satisfaction sur le plan sportif depuis son arrivée sur le Rocher.