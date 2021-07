Felipe Anderson retourne à la Lazio

Le milieu offensif brésilien Felipe Anderson (28 ans) retourne à la Lazio Rome, où il avait déjà évolué entre 2013 et 2018. Le club italien s'est entendu avec West Ham sur les modalités d'un transfert.

Il avait rejoint West Ham en 2018 et a marqué 12 buts en 73 apparitions avec le club londonien, où il n'a pas connu la même réussite qu'avec les Laziale. Il a même été prêté au FC Porto la saison passée.

We can confirm that we have agreed a deal for Felipe Anderson to join Lazio on an undisclosed permanent transfer.



Thank you for all your efforts and good luck, Felipe!