Maroc - Portugal : les compositions officielles

Suite des quarts de finale de la Coupe du monde ce samedi, avec un duel fort intéressant entre le Maroc et le Portugal. Les Lions de l'Atlas s'établissent dans un 4-3-3 avec Yassine Bounou dans les cages derrière Achraf Hakimi, Jawad El Yamiq, Romain Saïss et Yahia Attiyat Allah. Noussair Mazraoui et Nayef Aguerd ne débutent pas. Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat et Selim Amallah se retrouvent dans l'entrejeu. Les couloirs sont occupés par Hakim Ziyech et Sofiane Boufal tandis que Youssef En-Nesyri est seul en pointe.

De leur côté, les Lusitaniens optent pour un 4-3-3 où Diogo Costa officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Diogo Dalot, Pepe, Ruben Dias et Raphaël Guerreiro. Ruben Neves évolue en sentinelle auprès de Bernardo Silva et Otavio. Bruno Fernandes et Joao Félix épaulent Gonçalo Ramos en attaque. Cristiano Ronaldo commence sur le banc.

Suivez la rencontre sur notre live commenté

Les compositions

Maroc : Bounou - Hakimi, El Yamiq, Saïss, Attiyat Allah - Ounahi, Amrabat, Amallah - Ziyech, En-Nesyri, Boufal

Portugal : Costa - Dalot, Pepe, Dias, Guerreiro - B. Silva, Neves, Otavio - Fernandes, Ramos, Félix

