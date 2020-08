Ligue 1 : pas de dérogation pour l'OM et Bordeaux pour accueillir plus de public

À quelques jours du début du championnat, l'OM et Bordeaux ont vu leur demande de dérogation pour accueillir respectivement 20 000 et 10 000 spectateurs être refusée par la préfecture. Seules 5000 personnes pourront se rendre au Vélodrome (contre Saint-Etienne) et au Matmut Atlantique (pour la réception de Nantes) le week-end prochain.

La crise sanitaire connaissant un rebond en France, notamment dans les Bouches-du-Rhône, les préfets ont préféré jouer la sécurité. Vendredi dernier, la demande de dérogation du FC Nantes avait également été rejetée pour l'accueil de Nîmes lors de la 2e journée de Ligue 1.