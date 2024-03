Michael Gerlinger est le nouveau bras droit de John Textor !

Eagle Football, propriété de John Textor, est la société détentrice de l’OL, Molenbeek, Crystal Palace et Botafogo. Et ce vendredi, cette dernière a pris un virage dans ses opérations. En effet, Michael Gerlinger vient d’être nommé à la direction globale du football de l’entreprise. En d’autres termes, l’Allemand de 50 ans va prendre en charge la politique sportive du groupe multiclubs présidé par John Textor avec l’OL en tête de gondole. C’est en tout cas ce qu’affirme le communiqué expliquant l’arrivée de celui qui a eu des postes à responsabilités au Bayern Munich pendant 18 ans :

La suite après cette publicité

«Eagle Football Holdings Limited a annoncé aujourd’hui la nomination du Dr.

Michael Gerlinger au poste de directeur des sports. Sous la responsabilité directe de John Textor, président exécutif et directeur général (par intérim) d’Eagle Football, le Dr.John Textor, président exécutif et directeur général (par intérim) d’Eagle Football, Michael Gerlinger sera responsable de la gestion et de l’exploitation de tous les clubs de football de l’Eagle Football Holdings Limited. Gerlinger sera responsable de la gestion et de l’exploitation de tous les clubs de football de la famille Eagle dont l’Olympique Lyonnais (France), Botafogo (Brésil) et RWDM (Belgique). M.Gerlinger assistera également M. Textor dans son rôle d’administrateur du Crystal Palace Football Club, où Eagle Football reste un actionnaire de premier plan.» Pour rappel, son nom avait déjà été cité en octobre dernier pour remplacer Vincent Ponsot à l’OL. Le voilà désormais dans un rôle bien plus grand.