La réaction émouvante de Zinedine Zidane au décès de Rolland Courbis

C’est la triste nouvelle du jour. L’ancien joueur et entraîneur Rolland Courbis nous a quittés à l’âge de 72 ans. Les hommages du monde du football se succèdent pour la saluer la mémoire d’un des personnages les plus emblématiques du foot français. Ancien joueur de Courbis aux Girondins de Bordeaux, Zinedine Zidane a lui aussi exprimé sa tristesse et son émotion.

La suite après cette publicité

« Je viens d’apprendre la disparition de Rolland. Je suis triste, très ému… Il a énormément compté pour moi comme entraîneur et sur le plan humain ; c’était un mec très attachant, entier ! En ce moment je pense à sa famille à qui j’adresse toutes mes condoléances. Repose en paix, Rolland », a-t-il posté sur son compte Instagram.