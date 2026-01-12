Rolland Courbis est décédé

« C’est avec une profonde tristesse que sa famille, en association avec RMC, annonce le décès de Rolland Courbis, survenu lundi 12 janvier 2026, à l’âge de 72 ans. Figure marquante et attachante, Rolland Courbis a consacré sa vie au football avec talent, humanité et passion. En ces moments douloureux, nos pensées vont à sa compagne Clara, à ses enfants Olivia et Stéphane, à la Comtesse Luyba Rizzoli, à ses proches, à ses collègues et à tous ses fidèles auditeurs » RMC a annoncé ce lundi matin la mort de Rolland Courbis, l’un de ses consultants emblématiques depuis 20 ans.

Né à Marseille en 1953, il a porté les couleurs du club phocéen, où il a évolué en tant que défenseur central durant la saison 1971-1972. Mais en France, c’est surtout à Sochaux, Monaco puis Toulon qu’il a arpenté les terrains, sa carrière de joueur s’achevant en 1985. C’est en tant qu’entraîneur qu’il va prendre une envergure encore plus grande. Déjà parce qu’il va débuter cette seconde carrière très jeune, dès 33 ans, en prenant en main le SC Toulon en cours de saison, en octobre 1986. Son premier fait d’armes sera le maintien du club sudiste, avec une excellente deuxième partie de saison. Il contribuera à l’essor du club jusqu’en 1990, mais sera rattrapé par l’affaire de la « caisse noire » de Toulon, qui lui vaudra une incarcération de plusieurs mois.

Après une parenthèse à Endoume, il retrouvera le football professionnel à Bordeaux entre 1992 et 1994 puis entre 1996 et 1997. Puis il rejoindra son club de toujours, l’Olympique de Marseille pour deux saisons marquantes, entre 1997 et 1999. Rolland Courbis, nommé par Robert Louis-Dreyfus, attire de grands joueurs comme Laurent Blanc, Claude Makelele, Fabrizio Ravanelli et Christophe Dugarry. Il sera sur le banc pour la saison du centenaire du club en 1999, avec un match mythique (le succès contre Montpellier 5-4 en étant mené 4-0 à la mi-temps) et un final aussi incroyable que malheureux avec la perte du titre pour 1 point de différence avec les Girondins de Bordeaux.

Une figure historique du football français et de la radio

Courbis sera limogé en novembre 1999, après un début de saison raté et des tensions avec la direction. Derrière, il entraînera de nombreux clubs, le RC Lens, l’AC Ajaccio, Montpellier le Stade Rennais ou encore Caen, avec quelques escapades à l’étranger (Al Wahda, Alania Vladikavkaz, Sion, USM Alger). Sa dernière expérience sera vécue à Caen, avec une relégation en Ligue 2 en 2019. Mais Rolland Courbis, c’était bien plus qu’un entraineur, c’était aussi une voix reconnaissable entre mille, qui a fait les belles heures de la radio RMC. Il fait partie des premiers à avoir rejoint la station en tant que consultant majeur, avec une émission à la clé, "Coach Courbis".

« Pendant plus de 20 ans, Rolland Courbis a marqué de son empreinte la vie de l’antenne de RMC. Il a su transmettre son amour du football: la culture du travail et de la progression, l’importance du collectif et le respect du jeu et des joueurs sans oublier le plaisir. Sur RMC, sa passion s’est exprimée avec son accent marseillais emblématique et au travers d’une proximité avec les auditeurs très directe : une liberté de ton en conservant le langage des supporters et en partageant leurs interrogations et leurs émotions. Il a particulièrement su rester accessible et chaleureux tout en restant exigeant sur le fond », écrit ainsi RMC pour rendre hommage à l’une de ses figures historiques.

Avec son accent marseillais et son franc-parler, il a réussi à se rendre populaire auprès des supporters à travers toute la France. Il a aussi été visé à plusieurs reprises par la justice française. L’affaire la plus connue étant son implication présumée dans le système de transferts litigieux à l’OM, où il sera condamné à deux ans de prison ferme et à 200 000 euros d’amende, sans interdiction d’exercer dans le football. Une peine qui ne l’empêchera pas de revenir ensuite à l’antenne, pour le plus grand plaisir des auditeurs. Foot Mercato adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches.

Plus d’infos à suivre.