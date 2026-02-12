La LFP renonce à attaquer la FIFA !

Alors que beIN Sports a devancé la LFP sur les droits TV du Mondial 2026, le ton monte ces dernières heures, notamment du côté de la Ligue et de Nicolas de Tavernost, qui gère LFP Media. Oui mais voilà, lors du conseil d’administration de ce jeudi, la LFP, en accord avec la FFF, a finalement décidé de ne pas lancer d’attaque juridique contre la FIFA après l’attribution des droits de la Coupe du monde 2026.

La suite après cette publicité

Pendant la réunion, Nicolas De Tavernost a toutefois indiqué qu’il ne pouvait pas continuer à exercer ses fonctions dans les conditions actuelles, assurant qu’il était même prêt à renoncer à sa prime. Si l’ancien président des Girondins de Bordeaux bénéficie du soutien de nombreux présidents en L1, il a cependant été attaqué par Loïc Ferry (Lorient), estimant que cela fait deux fois que le dirigeant de LFP Média fait du "chantage". Ambiance…