PL : Arsenal concède le nul à Brentford

Les deux équipes les plus en formes sur les 10 derniers matches. Autant dire que le déplacement d’Arsenal sur la pelouse de Brentford pour la 26e journée de Premier League n’avait rien d’une promenade de santé. Et le début de la rencontre l’a confirmé, avec des Bees combatifs et dangereux, grâce à leur attaquant Igor Thiago, qui a mis Raya à contribution. Dans un match assez haché en raison de l’engagement des deux équipes, Eze avait du mal à exister dans l’entrejeu des Gunners, et il était logiquement remplacé à la pause par Odegaard.

Arsenal démarrait mieux la seconde période, et allait trouver l’ouverture sur une belle tête de Madueke, suite à un centre d’Hincapié (0-1, 63e). Igor Thiago tombait une nouvelle fois sur un Raya impérial, qui allait quand même céder sur une spécialité maison côté Brentford, la touche longue de Kayode. Déviée par Van den Berg, elle était reprise victorieusement de la tête par Lewis-Potter (1-1, 71e). Et c’est même Brentford qui était proche de passer devant, sans un immense tacle de Mosquera sur Thiago à la 88e minute. L’entrée de Saka n’a rien apporté côté Arsenal - malgré une dernière occasion énorme de Martinelli qui ratait son face-à-face avec le portier adverse - qui laisse échapper deux points précieux dans la course au titre. Manchester City n’est désormais plus qu’à 4 points.

