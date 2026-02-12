Menu Rechercher
Coupe du Roi

Barça : Eric Garcia croit à une Remontada contre l’Atlético de Madrid

Par Aurélien Macedo
1 min.
Eric Garcia au FC Barcelone @Maxppp
Atlético 4-0 Barcelone

Balayé 4-0 par l’Atlético de Madrid à l’occasion d’une manche aller de demi-finale de Coupe du Roi, le FC Barcelone a totalement pris l’eau. Dominés par les Colchoneros, les Blaugranas ont été écrasés pendant une mi-temps avant d’essayer de réduire l’écart en vain. Après la rencontre, le défenseur Eric Garcia se montrait toutefois confiant pour le match retour.

«Il reste 90 minutes, nous jouons à domicile, avec nos supporters au Camp Nou, avec l’équipe que nous avons, les joueurs que nous allons récupérer. Je ne doute pas que nous pouvons renverser la situation», a-t-il confié. Expulsé à la 86e minute pour une faute sur Alex Baena, il ne sera pas présent au match retour.

