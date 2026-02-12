Barça : Eric Garcia croit à une Remontada contre l’Atlético de Madrid

Balayé 4-0 par l’Atlético de Madrid à l’occasion d’une manche aller de demi-finale de Coupe du Roi, le FC Barcelone a totalement pris l’eau. Dominés par les Colchoneros, les Blaugranas ont été écrasés pendant une mi-temps avant d’essayer de réduire l’écart en vain. Après la rencontre, le défenseur Eric Garcia se montrait toutefois confiant pour le match retour.

La suite après cette publicité

«Il reste 90 minutes, nous jouons à domicile, avec nos supporters au Camp Nou, avec l’équipe que nous avons, les joueurs que nous allons récupérer. Je ne doute pas que nous pouvons renverser la situation», a-t-il confié. Expulsé à la 86e minute pour une faute sur Alex Baena, il ne sera pas présent au match retour.