Départ confirmé de De Tavernost, Ligue1+ en danger : le foot français pique une nouvelle crise

Partira ou partira pas ? Excédé par le comportement de beIN Sports, qui a surenchéri in extremis sur l’offre de Ligue 1+ pour acquérir les 104 matches de la Coupe du Monde 2026, le directeur général de LFP Media, la filiale de la Ligue, avait annoncé hier lors d’un conseil d’administration de la LFP réuni en urgence qu’il voulait quitter son poste. En cause, le positionnement de Nasser Al-Khelaïfi, à la fois président de beIN Media Group et du PSG, qui aurait joué contre les intérêts de la chaîne Ligue 1+, censée continuer à se développer pour attirer de nouveaux abonnés et ainsi permettre aux clubs français de survivre.

Alors qu’un coup de bluff, pour ramener tout le monde à la raison, avait été évoqué, la nouvelle a été confirmée ce jeudi, à l’issue d’un nouveau conseil d’administration de la LFP. Nicolas de Tavernost a annoncé qu’il quittait bel et bien son poste, lui qui avait été nommé le 23 avril 2025. Il n’aura donc même pas tenu un an face aux divers conflits d’intérêts qui minent le football français. Un véritable coup dur tant l’ancien patron de M6 semblait l’homme capable de remettre de l’ordre dans la boutique.

L’avenir de Ligue 1+ déjà remis en cause ?

Las, face à ce nouvel affront, il a préféré jeter l’éponge, ce qui tend à confirmer que la situation est inextricable. Et si l’on en était pas certain, Vincent Labrune, le président de la LFP, a enfoncé le clou, en affirmant que la chaine Ligue 1+ était en danger ! «Tous les administrateurs ont été en soutien de Ligue 1+ mais les positions médiatiques de Nicolas (De Tavernost, le DG de LFP Media) ont suscité un émoi et ce matin je me suis rendu compte que ça allait être compliqué de remettre l’église au centre du village. Je ne suis pas convaincu qu’on soit en capacité de remettre un élan collectif fort autour du projet», a-t-il ainsi déclaré.

Un projet qu’il a pourtant largement défendu, face à la défection d’offres jugées compatibles avec le train de vie du football français lors du dernier appel d’offres. Sans véritable autre choix, les clubs s’étaient lancés dans l’aventure, quitte à voir les recettes liés aux droits TV fondre totalement ou presque. Si le nombre d’abonnés a vite gonflé, les prochains caps semblaient durs à franchir. Et il faudra le faire sans Nicolas de Tavernost. La LFP parviendra-t-elle à surmonter cet énième coup dur ?