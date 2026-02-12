PSG-OM : la direction de l’arbitrage de la FFF juge le jaune de Vitinha sur Balerdi

Le début de rencontre du Classique dimanche soir entre le PSG et l’OM a été marqué par une vive polémique suite à une semelle appuyée de Vitinha sur le tibia de Lucas Balerdi, une action que les supporters marseillais jugeaient passible d’une expulsion. Cependant, dans son débriefing post-journée, la direction de l’arbitrage de la FFF a officiellement soutenu la décision de l’officiel Willy Delajod de ne délivrer qu’un avertissement à la star portugaise du PSG.

L’instance explique que, malgré le contact visuellement impressionnant, l’absence d’un appui prolongé et le fait que le milieu parisien replie sa jambe au moment de l’impact ont permis de limiter la dangerosité du geste. En l’absence d’une intensité jugée excessive, la FFF estime que l’arbitre a fait preuve d’une analyse précise sur le terrain et qu’aucune "erreur manifeste" n’a été commise au regard des Lois du jeu.