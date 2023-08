Lille-Rijeka : les compositions officielles

Lille veut rêver. Engagé en Ligue Europa Conférence, le LOSC doit passer par les barrages et se défaire des Croates de Rijeka. Les Nordistes, bien lancés en championnat avec quatre points en deux journées, reçoivent au match aller (coup d’envoi 20h, une rencontre à suivre en direct sur FM) et auraient la bonne idée de se donner de la marge dès la première manche afin d’éviter un retour piégeux en Croatie jeudi prochain.

Pour cette rencontre, Paulo Fonseca doit composer sans Djalo et Umtiti, blessés, et Bayo sur le départ. L’entraîneur portugais aligne quasi le même 4-2-3-1 qui a dominé Nantes (2-0) dimanche avec David en pointe, soutenu par Cabella, Haraldsson et Zhegrova. Angel Gomes accompagne André dans l’entrejeu. Derrière, Gudmundsson remplace Ismaily à gauche alors que la charnière Diakité-Alexsandro est reconduite avec Tiago Santos à droite. Côté Rijeka, le coach Sergej Jakirovic vient de partir au Dinamo Zagreb. C’est donc Radomir Djalovic, l’adjoint, qui sera sur le banc. Les Croates vont évoluer en 4-2-3-1 également avec le capitaine Labrovic dans la cage. Pasalic, qui reste deux buts en deux matches, sera à surveiller sur son aile droite tout comme Jankovic en soutien d’Ivanovic.

Les compositions officielles

Lille : Chevalier – Tiago Santos, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson – André, Angel Gomes – Zhegrova, Cabella, Haraldsson – David.

Rijeka : Labrovic – Smolcic, Radeljic, Galesic, Goda – Selahi, Hodza – Pasalic, Jankovic, Vukcevic – Ivanovic.