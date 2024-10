Équipe de France : la gestion du cas Kylian Mbappé fait scandale !

C’est une situation qui n’a pas tardé à faire parler. Ce jeudi, le sélectionneur Didier Deschamps a dévoilé sa liste pour le prochain rassemblement de l’équipe de France et les matches face à la Belgique et Israël en Ligue des Nations. Une liste sans Kylian Mbappé, capitaine des Bleus. Bien sûr, l’absence du Français n’est pas anodine, il a été laissé au repos par le staff des Bleus puisqu’il revient à peine d’une blessure. « J’ai échangé avec Kylian bien évidemment, de par sa situation qui est encore incertaine, après son entrée en jeu hier. Il a un match samedi, dans 48 heures. Il y a des interrogations. Il a un problème qui n’est pas grave, mais qui nécessite des soins pour bien récupérer. Je ne suis pas là pour prendre des risques», expliquait ainsi Didier Deschamps en conférence de presse. Une décision plutôt logique sur le papier pour préserver le joueur.

Mais la réaction de Carlo Ancelotti en conférence de presse ce vendredi avait déjà été très étonnante. Le coach italien avait semblé étonné par la décision du staff des Bleus de ne pas le convoquer. Pour lui, Kylian Mbappé est apte à jouer et s’entraîne normalement avec le groupe. « Je ne veux pas commenter ce que disent les entraîneurs. Mbappé a eu un problème qui semble être résolu, mais pas à 100%. Il s’est entraîné normalement aujourd’hui. Ils ont décidé de ne pas le convoquer. (…) Je ne sais pas si Mbappé a parlé à son entraîneur, mais je sais que le staff médical du club a parlé à son entraîneur. » Une incompréhension dans la gestion du cas Mbappé qui risque de faire encore plus de bruits dans les heures à venir.

Ce samedi, le Real Madrid affronte Villarreal en Liga. Et Kylian Mbappé devrait bien être… titulaire dans cette rencontre, preuve qu’il a retrouvé toutes ses sensations. Selon les informations de l’Equipe, cette situation interpelle le staff des Bleus. Didier Deschamps avait discuté en amont avec Kylian Mbappé. L’ancien parisien avait expliqué ne pas se sentir à 100% et avait estimé qu’il était préférable de ne pas être convoqué pour récupérer. Une décision acceptée par DD qui a donc été très surpris d’apprendre ce vendredi que Kylian Mbappé allait bien être convoqué par Ancelotti et avait même de grandes chances de débuter face à Villarreal.

S’il joue bien le match, Kylian Mbappé n’avait donc aucune raison de ne pas être sélectionné par Didier Deschamps. Le quotidien français précise que le joueur, initialement forfait trois semaines et qui a finalement refoulé les pelouses après huit jours d’arrêt, n’a pas eu de bonnes sensations face à Lille mercredi et c’est ce qu’il a expliqué à son sélectionneur. C’est ce qui a poussé Deschamps à se passer de lui pour la trêve. Mais les sensations n’étaient visiblement pas si mauvaises puisque le Bondynois va jouer ce samedi soir avec les Merengues. Et Didier Deschamps risque de ne pas du tout apprécier d’avoir été un peu berné dans ce dossier. Cela pourrait avoir des conséquences pour la suite…