OL : Marcelo va rejoindre les Girondins de Bordeaux !

Tout juste libéré de son contrat avec l'OL après avoir été écarté du groupe pro en début de saison, Marcelo a déjà trouvé une porte de sortie. Selon les informations de RMC Sport que nous sommes en mesure de vous confirmer, le défenseur central de 34 ans est tombé d'accord avec les Girondins de Bordeaux. Il va signer un contrat de six mois plus une année supplémentaire obligatoire en cas de maintien.

Écarté pour des problèmes de comportement en début de saison par son entraîneur Peter Bosz, Marcelo n'a eu que deux petites apparitions en Ligue 1 cette saison avant de disparaître des radars. Renvoyé en N3 jusqu'à présent où il s'investissait pleinement avec l'équipe B, il avait décidé en accord avec le club de mettre un terme à son contrat qui courait jusqu'en juin 2023. Il rejoint donc librement Bordeaux.

Le profil recherché par Bordeaux

Marcelo aura la lourde tâche de venir aider une équipe à l'agonie défensivement en Championnat et qui pointe à une inquiétante 17eme place au classement. Les dirigeants bordelais, qui ne comptent plus sur Laurent Koscielny et Paul Baysse et qui cherchent à se séparer d'Edson Mexer, voulaient impérativement trouver un nouveau défenseur central expérimenté et avec l'expérience de la Ligue 1 lors de ce mercato hivernal.

Le Brésilien semble cocher toutes les cases en plus d'arriver libre et donc de ne pas coûter grand-chose à un Bordeaux en difficulté économiquement. Reste maintenant à savoir dans quelle forme physique arrive l'ancien de Besiktas lui qui n'a plus joué en pro depuis début août. Quoi qu'il en soit, il devrait vite répondre présent tant les Bordelais souffrent défensivement cette saison en étant la plus mauvaise défense des cinq grands championnats à égalité avec Greuther Furth, lanterne rouge de Bundesliga...