PSG : la fin de match cauchemar de Presnel Kimpembe

Dernièrement, lorsque le cas de Presnel Kimpembe était évoqué, c’était pour évoquer les progrès constants du défenseur du Paris Saint-Germain, notamment en équipe de France. Mais hier, le natif de Belmont-sur-Oise a de nouveau donné du grain à moudre à ses détracteurs…. Face au RB Leipzig, « Presko » a certes écopé d’un carton jaune dès la dix-neuvième minute, mais il ne réalisait pas un match catastrophique, même s’il manquait parfois d’autorité.

Et puis les vieux démons de la Ligue des Champions ont ressurgi. Malgré lui. Auteur d’une main dans sa surface peu avant l’heure de jeu (55e), il a provoqué le penalty du 2-1 pour Leipzig. Une main malheureuse difficile à critiquer au vu du déroulé de l’action, mais qui rappelle toutefois celle sifflée lors du fameux huitième de finale contre Manchester United en 2019.

Kimpembe ratera le retour

De quoi gâcher sa copie puisque le joueur est ensuite sorti de son match, multipliant les gestes approximatifs. C'est aussi à ce moment que Paris a semblé lâcher l'affaire. Et que dire de son deuxième jaune récolté après une faute grossière sur Yussuf Poulsen à la 95e. Une double faute qui va coûter cher au PSG lors du match retour.

Une rencontre vitale pour l’avenir du club de la capitale en Ligue des Champions. Cependant, on pourra toujours dire que son tacle a évité une action de but et qu’à l’heure des comptes, il pourrait faire la différence, surtout si Paris et Leipzig sont à égalité de points.