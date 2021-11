Anthony Modeste se livre sur son retour en forme à Cologne

Après une saison 2020/2021 compliquée, lors de laquelle il avait été prêté à l'AS Saint-Etienne durant six mois, Anthony Modeste, auteur d'un doublé salvateur lors du nul entre son équipe et l'Union Berlin (2-2) ce dimanche, renaît de ses cendres en ce début d'exercice avec Cologne. Dans un entretien accordé à Bild, l'attaquant de 33 ans s'est livré sur son regain de forme avec l'actuel 11e de Bundesliga : «C'est simple : cela faisait longtemps que je n'avais pas fait de préparation complète. Avant cette saison, j'étais enfin de retour du début à la fin. C'est très important pour les professionnels. Il était également important pour moi de m'en sortir sans blessure.»

Avec 10 buts et 1 passe décisive en 12 rencontres entre la Bundesliga et la Coupe d'Allemagne, l'ex-international espoirs (16 sélections, 6 buts) s'est également confié sur sa relation avec son entraîneur Steffen Baumgart, arrivé sur le banc des Boucs cet été : «Il m'a compris. Il voit que je travaille. Il me fait confiance et me laisse jouer. Et je rembourse chaque coach qui me fait confiance. Mais ne vous méprenez pas : je n'obtiens rien gratuitement ici. (...) Je suis toujours honnête. Si quelque chose ne me convient pas, je le dis. Baumgart m'a dit ce qu'il attendait de moi. Et je lui ai dit ce que je voulais de lui. Au cours de cette conversation, j'ai réalisé que c'était quelqu'un avec qui j'irais à la guerre.»