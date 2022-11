10 cartons rouges dans un match de Boca Juniors !

C'était la fête de la biscotte hier soir en Argentine lors du match du trophée des champions entre Boca Juniors et le Racing Club (1-2). En effet, pas moins de 10 cartons rouges ont été distribués dans le stade Único Villa Mercedes. Tout a dégénéré dans le temps additionnel de la rencontre avant la prolongation avec trois rouges, un pour Sebastian Villa (Boca) et Johan Carbonero (Racing Club) à la 90e+5 et Alan Varela par la suite, joueur de Boca (100e).

Les choses se sont définitivement envenimées à la 118e minute de jeu quand Carlos Alcaraz a marqué le deuxième but du Racing, en célébrant après avoir enlevé son maillot tout en admirant le public. Et ce jusqu'à la 120+10', avec Dario Benedetto, ancien Marseillais et dernier exclu. Sept cartons rouges supplémentaires ont été distribués par l'arbitre. Surréaliste.