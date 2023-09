Slovénie U21 - France U21 : les compositions sont là

La deuxième journée des éliminatoires pour l’Euro U21 2025 se poursuivent ce lundi et la France débute sa campagne avec un match en Slovénie. A domicile, les Fantje s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Martin Turk qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Mitja Ilenic, Marcel Ratnik, Srđan Kuzmic et Mark Strajnar en défense. Adrian Zeljković et Žan Jevšenak se retrouvent dans l’entrejeu. Tjaš Begić, Svit Sešlar et Tio Cipot soutiennent le buteur David Flakus Bosilj.

De leur côté, les hommes de Thierry Henry s’articulent dans un 4-4-2 losange avec Guillaume Restes dans les cages derrière Malo Gusto, Chrislain Matsima, Castello Lukeba et Quentin Merlin. Warren Zaïre-Emery, Lesley Ugochukwu et Johann Lepenant constituent le milieu de terrain avec Rayan Cherki un cran plus haut. Devant, Bradley Barcola et Arnaud Kalimuendo sont associés.

Les compositions

Slovénie U21 : Turk - Ilenic, Ratnik, Kuzmic, Strajnar - Jevsenak, Zeljkovic - Begic, Seslar, Cipot - Flakus Bosilj

France U21 : Restes - Gusto, Matsima, Lukeba, Merlin - Zaïre-Emery, Ugochukwu, Lepenant - Cherki - Barcola, Kalimuendo